بالأرقام: حوادث السير تسجل مستويات قياسية!‎‎

بسبب تهالك الشوارع وعدم الالتزام السائقين بشروط السلامة، يدفع عشرات المواطنين ارواحهم خلال حوادث سير مروعة، فيما برزت مطالب بضرورة وضع حلول للحد من هذه الظاهرة.





اكثر من عشرين شخصا بين قتيل وجريح خلال يوم واحد نتيجة لحوادث سير في بغداد وعدد من المحافظات هذا ما كشفت عنه مديرية المرور العامة، والتي تحدث مسؤولون فيها عن أسباب تلك الحوادث بينها عدم اكتراث الكثير من السائقين بالخطر عند استخدامهم للهواتف النقالة أثناء قيادة المركبة، كذلك السرعة الجنونية لدى بعض الشباب بالطرق الخارجية وحتى الداخلية.

غياب العلامات الارشادية والتحذيرية عن الشوارع وتهالك الطرق وعدم حيازة بعض اصحاب المركبات على اجازة سوق، أسباب اخرى تحدث بها مواطنون أدت الى زيادة الحوادث المرورية في البلاد سيما بالطرق الخارجية.