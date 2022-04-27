صافرات الانذار تدوي في السفارة الأمريكية وسط بغداد

دوت صافرات الانذار، اليوم الأربعاء، داخل السفارة الأمريكية وسط العاصمة بغداد.



وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء وسط العاصمة، أطلقت صافرات الإنذار".



وبين المصدر، إن "هذه الخطوة جاءت كاجراء تجريبي".

