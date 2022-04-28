شرطة النجف تكشف تفاصيل انفجار عبوة ناسفة في مول داخل المحافظة

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الانفجار حصل في مول نسمات (البشير) سابقا، وهي بناية قيد الانشاء، نتيجة وضع عبوة ناسفة محلية الصنع في احدى اركان البناية مما سبب الانفجار اضرارا مادية متوسطة ولم يوقع ضحايا في صفوف العاملين المتواجدين داخل المكان ".وبينت ان "قائد شرطة النجف حضر الى مكان الحادث وشكل فريقا للتحقيق من اجل كشف ملابسات الانفجار واتخاذ الأجراءات القانونية".