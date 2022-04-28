اجراءات احترازية لمنع تسلل داعش عبر الحدود العراقية السورية‎‎

في ظل استمرار العمليات العسكرية ضد ما تبقى من فلول داعش اعلنَ قادة أمنيون اتخاذ اجراءات احترازية لمنع تسلل الإرهابيين عبر الحدود العراقية السورية، وسط تأكيدات بأن القوات الامنية مازالت تحقق نتائج يايجابية من خلال عملياتها العسكرية.لا يزال خطر بقايا تنظيم داعش في بعض مناطق البلاد خاصة الصحراوية منها يشكل تهديدا لأرواح المواطنين وامن البلاد، هذا ماتحدث به امنيون سيما بعد عمليات كر وفر تقوم بها بقايا التنظيم، حيث تصدت قوة أمنية لهجوم داعشي بقضاء الحويجة الواقع جنوبي محافظة كركوك، فيما يأتي هذا التعرض بعد ساعات قليلة من تصدي قوة امنية اخرى لتعرض شنه عناصر من التنظيم في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى.هذه التعرضات التي تحدث بين فترة واخرى دفعت بجهات حكومية لاتخاذ اجراءات ابرزها حفر خندق ونصب كامرات على طول الحدود العراقية السورية، سيما وان اغلب الجماعات الارهابية تأتي الى العراق عن طريق تلك الحدود بحسب خبراء امنيين، اكدوا وجود بقايا تنظيم داعش في المناطق الصحراوية ومناطق شمال شرق سوريا.أما على صعيد النتائج التي حققتها القوات الامنية خلال الايام القليلة المنصرمة وعلى لسان قادة امنيين , فأن القوات الامنية تمكنت من افشال مخطط ارهابي كان يستهدف المواطنين في شهر رمضان،فضلا عن ماحققته عملية الارادة الصلبة التي انطلقت قبل ايام في عدد من المحافظات حيث تمكنت القوات الامنية في الانبار من العثور على عدد كبير من مضافات الارهابيين ومصادرة اسلحة متنوعة ومواد دعم لوجستي والقاء القبض على مطلوبينوبحسب متابعين فأن الحاجة باتت ملحة الى ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري من جهة وتعزيز الخطط الامنية من جهة اخرى لمنع التعرضات الارهابية وتحصين البلاد من اي تسلل ارهابي عن طريق الدول المجاورة .