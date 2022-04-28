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الإطاحة بشبكة معقبين يرومون ترويج معاملات في الانبار - عاجل

أمن

2022-04-28 | 07:42
الإطاحة بشبكة معقبين يرومون ترويج معاملات في الانبار - عاجل
1,887 مشاهدة

السومرية نيوز - الانبار

أعلنت مديرية تقاعد الانبار، اليوم الخميس، الإطاحة بشبكة معقبين في قضاء ابو غريب يرومون ترويج معاملات في الانبار.

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "وعن طريق المتابعة والرصد اليومي للادارة ولقائه اقسام المديرية بشكل مستمر فضلاً عن مقابلات المواطنين المتمثلة بشخص مدير تقاعد الانبار انس ياسين العلواني حيث تمكن من الاطاحة باحد المعقبين الذي يروم ترويج معاملات تقاعدية في الانبار مقابل مبالغ مالية".

وأضاف البيان، ان "المعقب هو منتسب في شرطة بغداد / قضاء ابو غريب، حيث تم التنسيق مع مديرية شرطة الانبار وتم القاء القبض عليه بعد استحصال مذكرة قبض قضائية"، مبينا انه "تم تسليمه بمحضر ضبط من مديرية التقاعد إلى مديرية شرطة الانبار".

واكد مدير تقاعد الانبار وفق البيان، "ضرورة نبذ مثل هؤلاء الاشخاص لان مصيرهم السجن، لافتا إلى "عدم القبول على مساومة حقوق المتقاعدين باي شكل من الاشكال".
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