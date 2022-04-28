محافظة عراقية تعلن خطة امنية "عالية المستوى" لعيد الفطر

وذكر اعلام المحافظة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "محافظ الديوانية رئيس اللجنة الأمنية العليا زهير علي الشعلان، ترأس إجتماعاً موسعاً ضم قيادات الأجهزة الأمنية ومدراء الدوائر الخدمية ومدراء الأجهزة الأمنية التنفيذية والاستخبارية والرقابية والساندة في المحافظة، لمناقشة الملف الأمني والخدمي والخطة الأمنية الخدمية الخاصة بعيد الفطر المبارك".وقال الشعلان بحسب البيان، أن "الحكومة المحلية في الديوانية وبالتعاون مع مفاصل الأجهزة الأمنية والخدمية قد وضعت خطة أمنية خدمية واسعة ومتكاملة تتخذ فيها كل الإجراءات المطلوبة لتأمين الحماية الكاملة للأماكن الحيوية والحدائق ومدن الألعاب والمزارات الدينية والجوامع والحسينيات التي يرتادها المواطنون خلال عيد الفطر المبارك، من خلال نشر عناصر الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها وعناصر الاستخبارات والدوريات الآلية والراجلة على القواطع والطرق والأماكن الحيوية لضمان عدم حدوث خرق أمني فضلاً عن استمرار الدوائر الخدمية من خلال فرق الصيانة والفرق الميدانية التابعة لها بأعمالها في تنظيف الشوارع وغسل الأرصفة وآعمدة الإنارة وإصلاح عوارض التيار الكهربائي وبالجهدين الصباحي والمسائي لتلك الدوائر".وأوضح، ان "الخطة الأمنية تتضمن التنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية في المحافظة لإنسيابية وسهولة حركة المواطنين والعجلات وذلك بنشر الدوريات وتعزيز النقاط المرورية عند التقاطعات والأماكن الترفيهية بهدف تنظيم حركة السير وضمان انسيابية المرور وتقليل الحوادث المرورية ومنع الازدحامات والاختناقات المرورية خلال أيام العيد".ونوه الشعلان إلى، أن "اللجنة الأمنية العليا في المحافظة لها اجتماعات متواصلة لتقييم الوضع الأمني ومراجعة وتحديث الخطة الأمنية في ضوء المستجدات الميدانية لتعزيز امن واستقرار المحافظة وحماية وسلامة المواطنين"، مثمنا "كافة الجهود الحثيثة التي تضافرت من أجل إنجاح الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان الفضيل التي اعدتها الحكومة المحلية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في المحافظة والتي حضيت برضا وإستحسان المواطنين".