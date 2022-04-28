مع غرامة مالية.. المؤبد لمتهم ببيع فتاتين قاصرتين في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد أن تمكنت مكافحة إجرام بغداد/ قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر الكرخ من إلقاء القبض على متهم لقيامه ببيع فتاتين قاصرتين بمبلغ مالي قدرة (١٠) آلاف دولار أمريكي، وبعد تصديق أقوال المتهم قضائيا بالاعتراف".واضافت ان "محكمة جنايات الكرخ / الهيئة الأولى ، قررت الحكم على المدان بالسجن المؤبد مع غرامة مالية قدرها (٢٥) مليون دينار وفق أحكام المادة (٦) من قانون الاتجار بالبشر، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه فعل مثل هذه الجريمة".