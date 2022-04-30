حصيلة واجبات وكالة الوزارة لشؤون الشرطة

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة للفترة من 2022/4/22 ولغاية 2022/4/29، كانت كالأتي:
1 - تنفيذ اوامر قبض 1440
2 - القبض مطلقي العيارات النارية 4
3 - احالة متهمين الى المحاكم 255
4 - القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 280
5 - ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية7
6- اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 298
7- اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 679
8- مضاهات طبعات الاصابع 48
9- عدد طالبي النجدة 1786
10 - دعاوى حالات العنف الاسري 665
11 - فض مشاجرات 1601
12- ضبط عجلات مطلوبة 68
13- تبرع بالدم 21
14- القبض على المتسولين 1026
15- القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 10
16- القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 423
17 - طبع لوحات السيارات 15443
18- اصدار اجازات السوق 13273
19 - اصدار سنوية السيارات 28575
20 - مرافقة البعثات التنقيبية الاثرية 12".