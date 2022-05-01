إحباط محاولة خرق لأحد الأنابيب النفطية في ميسان - عاجل

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز الفوج الحادي عشر التابع إلى مديرية شرطة نفط الجنوب، تمكنت من إحباط محاولة خرق لأحد الأنابيب النفطية في قضاء قلعة صالح التابع لمحافظة ميسان"، مبينة أنه "تم الكشف المبكر عن المحاولة للخرق بعدما قامت تلك العصابة بمد أنبوب مطاطي محاولة خرق الأنبوب وربطه بدار مهجورة".وأوضح البيان ان "القوة تمكنت من ضبط عجلة "صهريج" تابعة للعصابة في محل الحادث".وتابع، "تم ضبط الموجودات وفتح تحقيق مفصل بالحادث في أحد مراكز شرطة النفط".