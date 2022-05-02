القبض على متهمين بحوزتهم حبوب مخدرة وعملة نقدية مزورة في بغداد

السومرية نيوز – بغداد



أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاثنين، القبض على 4 متهمين اثنان منهم بحوزتهم حبوب مخدرة وآخرين بحوزتهم عملة نقدية مزورة في العاصمة بغداد.



وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية عن طريق تنفيذ إحدى الممارسات الأمنية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث، تمكنت من إلقاء القبض على اثنين متهمين بحوزتهم حبوب مخدرة في منطقة (حي العدل) ببغداد".

واضاف البيان، ان "قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية مسنودة بالجهد الاستخباري، ألقت القبض على اثنين متهمين بحوزتهم عملة نقدية مزورة في منطقة (ساحة الصدرين)، حيث تمت عملية إلقاء القبض عن طريق إخبار عن وجود أشخاص بصحبتهم عملة مزورة يرومون تداولها، وبعد إجراء عمليات البحث والتحري تم إلقاء القبض عليهما بالجرم المشهود وضبط بحوزتهما مبلغ 200.000 "مائتي الف" دينار عراقي فئة خمسة آلاف مزور".

وتابع انه "تم إحالة المتهمين مع المضبوطات اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".