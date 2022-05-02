الإطاحة بمدمني مخدرات قاما بسرقة صيدلية في المثنى

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "تم تسجيل أخبار من قبل إحد المواطنين في شعبة مكافحة إجرام الصوب الكبير التابعة إلى قسم مكافحة الاجرام في المثنى، قال فيها انها قد يتعرض الى حادث سرقة صيدلية من قبل شخصين مجهولين في إحدى المناطق السكنية بمدينة السماوة ".وأضاف البيان، انه "على الفور تم تشكيل فريق عمل برئاسة ضابط الشعبة ومن خلال جمع المعلومات والإدلة ورصد كاميرات المراقبة والمصادر الخاصة تم تشخيص المتهمين ومعرفة اماكن تواجدهما وتم اصدار امر قضائي بحقهما من قبل قاضي التحقيق وتم القبض عليهما وضبطت بحوزتهما مقص حديدي وامبولة تعاطي تستخدم لمادة الكريستال".واشار الى أن "المتهمين دونت اقوالهما ابتدائيا وصدقت قضائيا واعترفا بقيامهما بسرقة الصيدلية وتم توقيفهما وفق أحكام المادة ( 446 ) من قانون العقوبات العراقي، وتمت إحالتهما الى المحكمة المختصة لينالا جزائهما العادل وفق القانون".