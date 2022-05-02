بحادثين منفصلين.. اصابة شخصين برصاص مسلحين مجهولين في بغداد

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين يستقلون عجلة نوع نيسان أقدموا على اطلاق النار على منزل ضمن منطقة الزعفرانية ما اسفر عن اصابة نجل صاحب المنزل بجروح مختلفة".وأضاف المصدر أن "قوة امنية وصلت لمكان الحادث واجرت عملية تفتيش وتمكنت من القبض على اثنين من المهاجمين".وأشار الى انه "عند التحقيق معهم اتضح ان الحادث نتيجة خلافات عشائرية قديمة".وفي سياق منفصل، لفت المصدر الى ان "مجهولين فتحوا النار على شخص اثناء مروره ضمن منطقة حي اور شرق العاصمة ما اسفر عن اصابته بطلق ناري بمنطقة القدم اليمنى واليسرى".