القبض على اخطر تاجر مخدرات في بغداد - عاجل

وقال المصدر للسومرية نيوز، أنه "بعملية نوعية نفذتها قوة من ف3 لمش 42 فق 11 ، بالتنسيق مع مكافحة مخدرات ( باب الشيخ ) وبعد استحصال الامر القضائي، تم القاء القبض على اخطر تاجر مخدرات في بغداد".وأضاف، أن "المواد المضبوطة بحوزته هي "خمسة اكياس تحتوي على مادة الكرستال تقدر بخمسة كيلو، اكياس صغيرة تحتوي على مادة الكرستال بأوزان خفيفة، ميزان الكتروني عدد1، اكياس فارغة، قداحات عدد5، مبلغ مالي يقدر مليون وخمسمائه وخمسين دينار عراقي+ 200 دولار".وأشار المصدر إلى أنه "تم تسليم المتهم و المبرزات الى مكتب مكافحة مخدرات باب الشيخ بوصل استلام اصولي".