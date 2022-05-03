قائد عمليات ميسان يصدر توجيهاً يخص النزاعات العشائرية

السومرية نيوز – ميسان

قال قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم، الثلاثاء، اننا لن تسمح بالنزاعات العشائرية حتى وإن كانت قديمة.



وقالت قيادة عمليات ميسان، في بيان ورد للسومرية نيوز إن "قائد عمليات ميسان اللواء الركن محمد جاسم، زار صباح اليوم، قضاء قلعة صالح، وأكد بعدم السماح لأي نزاع عشائري في القضاء".

وبيّنت أن "قائد عمليات ميسان أكد فور وصوله قضاء قلعة صالح (45 كم جنوب مدينة العمارة) على رأس قوة أمنية يرافقه قائد شرطة المحافظة بعدم السماح بالنزاعات العشائرية حتى وان كانت قديمة والقوات الأمنية جاهزة لردع اي شخص يقوم بزعزعة أمن وسلامة المواطنين".

وبحسب البيان، أصدر قائد العمليات توجيهاً إلى كافة القطعات الأمنية باعتقال اي شخص يقوم بزعزعة أمن واستقرار المناطق لاسيما قضاء قلعة صالح.