أربع ضربات جوية تستهدف كهفاً بداخله عناصر من داعش في جبال قره چوخ

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومن خلال التنسيق والتعاون بين قطعات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات البيشمركة المحور السادس مع خلية استهداف العمليات المشتركة، نفذت طائرات F16 التابعة للقوة الجوية العراقية ٤ ضربات استهدافت خلالها كهفاً في جبال قره چوخ بداخله عدد من عناصر داعش الارهابية".وأضاف البيان، أن "قوة من المحور السادس في قطعات البيشمركة، باشرت بتفتيش المكان المستهدف".