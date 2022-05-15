رفع 15 قنبلة نوع "جهنم" في نينوى

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "اللواء 30 في الحشد الشعبي، استجاب لبلاغ أحد المواطنين في قرية طوبراق في الموصل حول وجود أجسام مريبة في احدى الأراضي الزراعية في القرية".وأضاف البيان، أن "اللواء 30 نفّذَ واجب تفتيش واسعاً وبمشاركة مفارز مكافحة المتفجرات، إذ تمكنت من رفع 15 قنبلة نوع جهنم محلية الصنع من مخلفات داعش الإجرامية وتم التخلص منها بشكل آمن".