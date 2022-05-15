بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز ان " حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها من مديريات الشرطة في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/5/7 ولغاية 2022/5/14 كالاتي:- تنفيذ اوامر قبض 1342-القبض مطلقي العيارات النارية 14-احالة متهمين الى المحاكم 142-القبض على متهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات 248-ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 7-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 301-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 521-مضاهات طبعات الاصابع 28-عدد طالبي النجدة 2457-دعاوى حالات العنف الاسري 848-فض مشاجرات 2982-ضبط عجلات مطلوبة 58-تبرع بالدم 24-القبض على المتسولين 1082-القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 10-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 537-طبع لوحات السيارات 7934-اصدار اجازات السوق 7348-اصدار سنوية السيارات 13650