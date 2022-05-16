تفكيك شبكة لتجارة المخدرات في ميسان

وذكر اعلام الجهاز في بيان لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية وبعد استحصال الموافقات القضائية ،تمكنت مفارز أمن ميسان التابعة لجهاز الامن الوطني وبكمين محكم من إلقاء القبض على أحد أكبر تجار المخدرات في المحافظة وبحوزته نحو (14) كغم من مادة الكرستال و (1) كغم من مادة الحشيشة، وبدلالته تمَّ تحديد أفراد شبكته الاربعة الذين توزعوا في محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف؛ إذ جرى مداهمة أوكارهم والقاء القبض عليهم وضبط مبلغ مالي قرابة (13) مليون دينار عراقي كانت بحوزتهم لغرض المتاجرة".واضاف أن "أقوال المتهمين دونت أصولياً واحيلت إلى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وسيتم تسليم المواد إلى دوائر الصحة المعنية بقرار قضائي لغرض اتلافها".