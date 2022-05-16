القبض على عصابة تسرق وتسلّب العجلات بحوزتها أختام مزورة في الديوانية

وذكر الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "استمرارا للعمليات والمهات التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ، ووفقا لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكنت مفارز الوكالة العاملة في محافظة الديوانية من القاء القبض على عصابة مكونة من ثلاثة متهمين مشتركين بعدة عمليات سرقة وتسليب للعجلات".وأضاف البيان، أن "عملية القاء القبض تمت بعد متابعة في المحافظة واستحصال الموافقات القضائية بعد تشخيص المتهمين والوصول الى أماكن تواجدهم، والقبض عليهم بالجرم المشهود وضبط بحوزتهم اختام مختلفة لدوائر الدولة ومستمسكات وبطاقات سكن وطوابع وهويات احوال جميعها مزورة ومسدس صوتي".وتابع: "ومن خلال التحقيقات الاولية معهم اعترفوا بقيامهم باكثر من عملية سرقة وتسليب للعجلات تحت تهديد السلاح ومن ضمنها تسليب عجلة على طريق المحافظة في الشامية واخرى في حولي ام الخيل بنفس المحافظة"، مشيراً إلى "تصديق اقوالهم بالاعتراف واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية".