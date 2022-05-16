بعد ساعتين على الجريمة.. القبض على أب قتل ابنه رمياً بالرصاص في ميسان

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قسم شرطة المجر الكبير بالاشتراك مع الاستخبارات وبعد تلقيها بلاغاُ مفاده تعرض أحد المواطنين (الابن) إلى اصابة بطلق ناري في منطقة الرأس ووفاته في الحال من قبل الجاني (الأب) حيث تمكنت من إلقاء القبض على المتهم (الأب) بعد ساعتين من تنفيذ جريمته وذلك خلال جمع المعلومات عن مكان تواجده ودهم منزل احد اقاربه الذي كان مختبئاً فيه".واضافت ان "سبب القتل هو رفض ابنه الامتثال لطلبه بعدم اطلاق النار على جاره اثر مشاجرة حدث بينهما مما اضطر لاخذ السلاح واطلاق النار عليه"، مؤكدة انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه اصولياً بغية عرضه على القضاء".