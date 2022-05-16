الداخلية تعقد اجتماعاً بشأن "العادات الدخيلة"

وقال مكتب الغانمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "عقد اليوم الإثنين اجتماعاً ، بحضور وكيل شؤون الشرطة ووكيل الأمن الاتحادي وعدد من القادة والضباط في مقر وكالة شؤون الشرطة، إذ أكد على تكثيف الجهود الأمنية والخدمية ومكافحة الجريمة بمختلف صورها، فضلا عن متابعة الظواهر والحالات الدخيلة على المجتمع العراقي ووضع المعالجات الفورية والسريعة لها".وجرى، وفق البيان، بحث "تعزيز التعاون بين رجل الأمن والمواطن وانضباط وسلوك ضباط ومنتسبين الوزارة أثناء الواجب الرسمي وخارجه. كما جرت مناقشة العديد من المواضيع التي تخص العمل الشرطوي في مراكز الشرطة ومتابعة الأوراق التحقيقية بشكل يومي".