إحالة أحد الإرهابيين المنتمين لـ"ولاية الجنوب" إلى السجن المؤبد

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الحكم جاء بعد ان تم اعتقال الإرهابي في وقت سابق بعملية نوعية خاصة قام بها افراد الدائرة التحقيقية في العاصمة بغداد، وبعدما تم اكمال اوراقه التحقيقية وعرضها على القاضي ليبت في حكمه بالسجن المؤبد ضمن قانون مكافحة الإرهاب".وأضاف البيان، أن "الإرهابي كان قد انتمى إلى تنظيم داعش الارهابي ويعمل بصفة (ناقل) الى ما يسمى بـ(ولاية الجنوب) بسيارته الخاصة ويستخدم الكواتم الصوتية، فضلا عن قيامه باتصالات مباشرة بعناصر"المفارز الامنية" بداعش في "ولاية الجنوب".