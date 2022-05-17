عمليات بغداد تجدد تأكيداتها على القرارات الخاصة بسير الدراجات النارية

السومرية نيوز – بغداد

قررت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، حظر سير الدراجات النارية وعجلات "التكتك" من الساعة 6 مساءً حتى الساعة الخامسة صباحاً في جميع مناطق العاصمة بغداد.



وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، "تؤكد قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء المصادف ١٧ ايار ٢٠٢٢ تعليماتها لإصحاب الدراجات النارية بالالتزام بالتوجيهات السابقة بصدد حركة الدراجات النارية، والتي تتضمن حضر حركة الدراجات النارية وعجلات التكتك من الساعة السادسة مساءً ولغاية الساعة الخامسة صباحاً من اليوم التالي".

واضاف البيان، "يستثنى من ذلك دراجات خدمة التوصيل وذلك بعد حصولهم كتاب التخويل الصادر عن المقرات المتقدمة لعمليات بغداد الكرخ والرصافة، بالاضافة الى منع صاحب الدراجة من حمل شخص ثاني لأي سبب كان، وان المخالف سيعرض نفسه للمسائلة القانونية".