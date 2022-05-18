الكشف عن تفاصيل ما حدث يوم أمس في ميسان

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المحافظة شهدت حادث سرقة مبلغ قدره 400 ألف دينار عراقي، من صاحب صيرفة قرب مولد لؤلؤة ميسان".وأضاف، أن "المحافظة شهدت أيضاً، حادث انتحار مواطن داخل منزله بأسلوب إطلاق النار على نفسه برصاصة بمنطقة الرأس".ولفت إلى أن "النزاع العشائري، حصل ضمن منطقة قريبة على الحدود الايرانية، وقُتل على إثره شخص"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية اعتقلت مثيري النزاع، وسيطرت على الوضع بنفس الوقت، والنزاع غير مستمر".