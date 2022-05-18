ناطق عسكري يعلن الإطاحة بأحد "إرهابيي داعش" في بغداد

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الأربعاء، عن الإطاحة بأحد "إرهابيي داعش" في بغداد.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان، إنه "بعملية أمنية امتازت بالدقة العالية، وبجهد استخباري، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن، من الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة الفضل ببغداد".

وأضاف أن المعتقل "كان يعمل لدى العصابات الإرهابية منذ العام ٢٠١١، بصفة جندي بمحافظة نينوى، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (٤/ إرهاب) من محكمة استئناف نينوى، جرى القبض بالتنسيق والتعاون مع فوج طوارئ بغداد العاشر".