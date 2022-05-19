تنفيذ أوامر قضائية والقبض على ستة تجار مخدرات في نينوى

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بناء على أوامر قضائية وباشراف مباشر من محكمة تحقيق نينوى، القت مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب نينوى القبض على ستة متهمين وبحوزتهم ٣٢ كغم من مادة الكرستال المخدرة عند محاولتهم التسلل من سوريا باتجاه العراق".وأضاف البيان، أن "خمسة من المتهمين يحملون الجنسية العربية كانوا يرومون الالتحاق في جبال سنجار مع البككة، وأما المتهم السادس فهو عراقي الجنسية ومطلوب للمحكمة وفق المادة ٤ ارهاب عن قيامه بنقل سيارة بيك اب في عام ٢٠١٩ لاحد مجرمي التنظيم في منطقة كوكجلي لغرض تفخيخها في حينها".