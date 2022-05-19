الكشف عن طبيعة أصوات الانفجارات في الطارمية

كشف مصدر أمني، اليوم الخميس، طبيعة أصوات الانفجارات التي سمع دويها في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "اصوات الانفجارات التي سمع دويها ضمن قضاء الطارمية، ناجمة عن عملية امنية نفذها طيران القوة الجوية ضد اوكار داعش".