القبض على متهم ينتحل صفة قاض في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد / مكتب المنصور لمكافحة الإجرام تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه بإنتحال صفة قاض في مجلس القضاء الاعلى".وأضاف البيان ان "عملية القبض تمت بعد توافر معلومات عن قيام المتهم بالدخول إلى محكمة تحقيق الكرخ بصفته قاضيا، ليتم تدوين أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف، وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ١٦٠ من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".