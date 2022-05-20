الإطاحة بـ3 إرهابيين وضبط أعتدة متنوعة في نينوى

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "بعمليات نوعية واستباقية استهدفت ملاحقة وتعقب ما تبقى من فلول داعش الإرهابية والوصول الى مخلفات أسلحته وأعتدته، ونفذت وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشُعب استخبارات الفرق العاشرة والسادسة عشرة والخامسة عشرة وباسناد قوة من قيادة القوات البرية متمثلة بألوية المشاة ٣٨ و٩٢ و٧١ و٧٣ و٢١ ، أسفرت عن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين ،اثنان منهم في منطقة الكيلو ٧ وسيطرة الفلاحات مدخل الفلوجة- رمادي في الأنبار"، لافتاً الى أن "أحد الإرهابيين تمت إصابته من قبل القوات الأمنية اثناء معارك التحرير وفر هارباً الى جهة مجهولة".وأضاف البيان، أنه "تم إلقاء القبض على الإرهابي الثالث بمنطقة بادوش في نينوى وهو كان مكلفا بجمع المعلومات عن القوات الامنية والمتعاونين معها قبل التحرير لكونه كان عنصرا امنيا بما تسمى ( الشرطة اللا اسلامية ) وهم من الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة 4 إرهاب".وتابع أن "القوة ضبطت كميات من الاعتدة والعبوات في مناطق عدة من غربي نينوى ضمت:٨٠ مقذوف عيار ١٥٥.٦١ عبوة مختلفة.٣٨ قنبرة هاون.٨ مساطر تفجير.٧ صواريخ جهنم.ونوه البيان الى أنه "تم تسليم الارهابيين الى جهات الطلب اصوليا فيما قامت مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوات برفع المواد وتفجيرها موقعيا وتحت السيطرة".