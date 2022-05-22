بالأرقام.. حصيلة واجبات وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة خلال اسبوع

وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/5/13 ولغاية 2022/5/21 كالاتي:-تنفيذ اوامر قبض 1619-القبض على مطلقي العيارات النارية 19-احالة متهمين الى المحاكم 151-القضايا الخاصة بالمخدرات 376-ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية4-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 508-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 719-مضاهات طبعات الاصابع 42-عدد طالبي النجدة 2502-دعاوى حالات العنف الاسري 755-فض مشاجرات 1999-ضبط عجلات مطلوبة 88-تبرع بالدم 28-القبض على المتسولين 1208-القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 36-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 662-طبع لوحات السيارات 18396-اصدار اجازات السوق 10793-اصدار سنوية السيارات 31837-مرافقة البعثات التنقيبية الاثرية 7