جنايات البصرة تصدر حكما بالاعدام بحق ارهابي مسؤول عن تفجير سيارة مفخخة

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المجرم الارهابي وبالاشتراك مع مجرمين اخرين قاموا بتفجير سيارة مفخخة في سيطرة مدخل محافظة البصرة– منطقة الرميلة على الطريق الدولي السريع ، والذي أدى الى استشهاد عدد من المنتسبين والمدنيين وإصابة أخرين بجروح ،إضافة إلى تضرر عدد من السيارات المدنية والحكومية وذلك بدوافع ارهابية لزعزعة الامن وبث الرعب بين المواطنين".وأضاف أن "الحكم بحق المجرم الارهابي يأتي استنادا لاحكام المادة الثانية / 1و2و3و7 وبدلالة المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".