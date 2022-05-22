الإطاحة بعصابة تتاجر بالبشر و"الدعارة" في ميسان

وذكرت المديرية في بيان، ان "مفارز قسم مكافحة اجرام ميسان / شعبة اجرام البلدة ووفق معلومات استخبارية وباشراف قائد شرطة المحافظة ومدير قسم الاجرام، القت القبض على عصابة مكونة من سبعة متهمين بالجرم المشهود (5) منهم نساء وأثنين رجال يمارسون الاتجار بالبشر (والدعارة) ".واضافت المديرية، انه "في تمام الساعة الـ(9) من صباح هذا اليوم وبعد استحصال الموافقات الرسمية تمت مداهمة وكر العصابة وضبط أفرادها بالجرم المشهود وبحوزتهم بندقية نوع كلاشنكوف ومسدس تركي ".واشارت الى انه، "تم تدوين أقوالهم وتوقيفهم وفق احكام القرار 243 ".