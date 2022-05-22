قصف أوكار "داعش" في صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، الأحد، بقصف أوكار تنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مدفعية الحشد الشعبي تدك اوكار داعش في صحراء العيث بمحافظة صلاح الدين". ولم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل.