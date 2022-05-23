القبض على 3 مطلوبين بقضايا إرهابية في كركوك وبغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة الأمنية المستمرة وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة ، تمكّنت قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 (إرهاب) في قضاء (الحويجة) بكركوك، والذي ينتمي إلى عصابات داعش الإرهابية وعمل بصفة مقاتل ضمن قاطع ولاية كركوك".وفي سياق متصل، "ألقت قوة من اللواء الحادي عشر للفرقة بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 (إرهاب) في منطقة (النكوعية) بقضاء الحويجة في محافظة كركوك".واضاف البيان أن "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة 4 (إرهاب) في منطقة(الدورة) جنوب بغداد".واشار الى انه "تم إحالتهم اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".