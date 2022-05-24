القبض على 3 متهمين بالتزوير والاحتيال في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد ضمن مكتبي الحرية والتاجي لمكافحة الإجرام، تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين بقضايا تزوير كتب ومستمسكات رسمية ، حيث تم تدوين أقوال المتهمين وتوقيفهما وفق أحكام المادة ٢٨٩/٢٩٨ ق.ع".وأوضح البيان، أنه "وبعملية منفصلة، ألقت مفارز مكتب مكافحة إجرام الكرادة القبض على متهم مطلوب بعدة عمليات نصب واحتيال على المواطنين في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد ، حيث تم عرض المتهم أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٥٦ ق.ع".