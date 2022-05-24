السومرية تنشر حصيلة صباحية بالحملات الأمنية لهذا اليوم

السومرية - أمن
تنشر السومرية نيوز، حصيلة صباحية لأبرز الحملات الأمنية المنفذة ضد المطلوبين اليوم الثلاثاء.
وشملت الحصيلة أربع محافظات (بغداد - البصرة - ميسان - صلاح الدين) والتي أسفرت عن القبض على أكثر من 40 مطلوباً مع مواد مخدرة متنوعة.
وأدناه الحصيلة:
*بغداد
القبض على 3 متهمين بالتزوير والاحتيال في مناطق متفرقة من العاصمة، بعد عملية نفذتها مديرية مكافحة إجرام بغداد.
*البصرة
القبض على ٣٣ متهما بمواد قانونية مختلفة.
*ميسان
القبض على متهمين اثنين وضبط بحوزتهما مواد مخدرة (كريستال)، بعد عملية نفذتها مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة.
*صلاح الدين
القبض على سبعة متهمين بمواد قانونية مختلفة بينهم متهم بالإرهاب، فضلا عن ضبط عجلات ودراجات نارية لا تحمل أوراقاً ثبوتية، العملية تمت من قبل مفارز شرطة صلاح الدين.