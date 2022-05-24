السومرية تنشر حصيلة صباحية بالحملات الأمنية لهذا اليوم

وشملت الحصيلة أربع محافظات (بغداد - البصرة - ميسان - صلاح الدين) والتي أسفرت عن القبض على أكثر من 40 مطلوباً مع مواد مخدرة متنوعة.القبض على 3 متهمين بالتزوير والاحتيال في مناطق متفرقة من العاصمة، بعد عملية نفذتها مديرية مكافحة إجرام بغداد.القبض على ٣٣ متهما بمواد قانونية مختلفة.القبض على متهمين اثنين وضبط بحوزتهما مواد مخدرة (كريستال)، بعد عملية نفذتها مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة.القبض على سبعة متهمين بمواد قانونية مختلفة بينهم متهم بالإرهاب، فضلا عن ضبط عجلات ودراجات نارية لا تحمل أوراقاً ثبوتية، العملية تمت من قبل مفارز شرطة صلاح الدين.