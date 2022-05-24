القبض على مطلوبين بينهم سوري في ميسان

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "قوة من الفوج الثالث لواء المشاة 97 القت القبض على شخص سوري الجنسية في ناحية العزير لا يحمل فيزا او اقامة في العراق ".واضافت ان "قوة مشتركة من الفوج الثاني لواء المشاة 97 وقوة من مركز شرطة الخير القت القبض على متهم وفق المادة (413) وضبط عدد من الأسلحة غير مرخصة".واشارت القيادة الى انه "تم تسليم المطلوبين الى جهات الطلب لينالوا جزائهم العادل".