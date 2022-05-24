الإطاحة بعصابة مختصة بتهريب المشتقات النفطية في ديالى

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء الثاني في قيادة فرقة الرد السريع التابع الى وزارة الداخلية تمكنت من القاء القبض على عصابة مكونة من ٦ عناصر مختصة بتهريب المشتقات النفطية بالعجلات المختلفة، في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى".وأشارت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وضبط عدد من الأسلحة الخفيفة والخزانات والعجلات اضافة الى مبالغ مالية كانت بحوزتهم وتسليمهم الى الجهات المختصة لنيل جزائهم العادل".