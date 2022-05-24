الحلبوسي لوفد أوروبي: ضرورة تعزيز الجهد الاستخباري للقضاء على داعش

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل وفداً من البرلمان الأوروبي برئاسة رئيسة لجنة الأمن والدفاع ناتالي لويزو، حيث بحث اللقاء تطوير سبل التعاون والتنسيق المشترك بين لجنة الأمن والدفاع في الاتحاد الأوروبي ومجلس النواب العراقي في مجال مكافحة الإرهاب، والحرب على داعش، وتطوير القدرات الاستخبارية والعسكرية للقوات العراقية في مجال التدريب والجهوزية".وأكد، أن "العراق خاض حرباً نيابة عن العالم أجمع ضد داعش، الذي يمثل تهديداً للعالم، وقدَّم تضحيات كبيرة بدعم من الأصدقاء، وأن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز الجهد الاستخباري للقضاء على خلايا داعش، مؤكداً سيادته التطلع إلى مزيد من التعاون في هذا المجال".كما بحث اللقاء، وفق البيان، "ملف مخيمات النازحين وأهمية جهود دول الاتحاد الأوروبي؛ لإنهاء هذا الملف الذي يعدُّ من الملفات المهمة التي تسهم في استقرار الوضع الأمني، مما له آثار سلبية مستقبلا في حال استمرار هذه المخيمات في ظل أوضاع إنسانية صعبة".من جهتها، أعربت رئيسة لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الأوروبي، عن "تطلع أوروبا لتعزيز الاستقرار في العراق، وتعزيز سبل التعاون في جميع المجالات، وتنسيق الرؤى لتفعيل التعاون المشترك مع لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي".