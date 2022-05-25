الشمري يصل كركوك للوقف على ملابسات الحادث الارهابي الأخير (صور)

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري وصل الى ناحية البشير في كركوك على رأس وفد أمني ضم معاون رئيس اركان الجيش للعمليات الفريق الركن قيس المحمداوي وقائد القوات البرية الفريق الركن قاسم المحمدي وقائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر العامري، للوقوف على ملابسات الحادث الارهابي الذي استهدف عدد من الفلاحين".وشدد الشمري "على ضرورة تنفيذ عمليات استباقية تحبط اي عمل ارهابي قبل تنفيذه"، مطالباً "الاجهزة الاستخبارية بتكثيف المعلومات وعدم اعطاء اي فرصة لبقايا الارهاب ارباك الامن في المحافظة".وابلغ الشمري "ذوي الضحايا تعازي القائد العام للقوات المسلحة"، متوعداً "بالقصاص من الارهابيين الذين استهدفوا المواطنين الابرياء العُزَلْ".