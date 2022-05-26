الدفاع المدني تخمد حريقا في سوق شعبي بمدينة الصدر شرقي بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز أن "فرق إطفاء الدفاع المدني اضطرت إلى أستخدام أجهزة القطع والفصل الهيدروليكية لكسر أقفال المحالّ التجارية المحترقة غير النظامية والمشيدة من ألواح السندويج بنل والچينكو متخذة لتجارة المواد الغذائية والألبسة الرياضية داخل سوق عريبة الشعبي في مدينة الصدر شرقي بغداد بعد اندلاع حادث حريق في ساعات متأخرة من ليلة أمس الأربعاء".وأضاف البيان أن "الفرق طوقت النيران وعزلت المحترق من المحال عما يجاورها لتنفذ بعدها عمليات الاقتحام المباشر وصولاً إلى بؤرة النار والسيطرة التامة مع الاستمرار أعمال التبريد لمنع تجدد اندلاع الحريق وإنهاء الحادث بدون تسجيل إصابات بشرية".وتابع، أن "الدفاع المدني طلب فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل السوق التجاري".