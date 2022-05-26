الإطاحة بمفرزة تابعة لداعش في كركوك

وذكر بيان للهيئة، تلقته السومرية نيوز، أنه "خلال عملية أمنية نفذتها قوة من قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة وحسب معلومات من مديرية الاستخبارات العسكرية العامة/ قسم استخبارات كركوك التابعة للحشد الشعبي وبعد اخذ الموافقات القضائية، تمت الإطاحة بعنصرين ينتميان الى عصابات داعش الارهابي وهم كل من (م ا ش) و(ح ع م) ويشكلان مفرزة أمنية داخل مدينة كركوك".وأضاف البيان، أن "المفرزة الداعشية كانت تنوي تنفيذ أعمال إرهابية ضد القوات الأمنية والمدنيين في مدينة كركوك".ودعت معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي وفقاً للبيان "المواطنين للتعاون بادلاء المعلومات عن المشبوهين عبر الرقم الساخن 481 من أجل تعزيز الأمن والقضاء على خلايا الإرهاب والجريمة".