تفعيل منظومة "السيرام" داخل السفارة الامريكية ببغداد

السومرية نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بتفعيل منظومة السيرام داخل السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد.



وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "السفارة الأمريكية فعّلت منظومة السيرام، من أجل تجربتها".

