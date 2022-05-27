الحشد يعلن مقتل ثلاثة عناصر من داعش في الانبار

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة من اللواء الثالث /المقر المسيطر الثالث في قيادة حشد الأنبار، تمكنت الجمعة، من قتل ثلاثة عناصر من فلول “داعش” الإرهابي في وادي حوران".وبينت، أنه "جاء ذلك خلال عملية امنية نفذتها القوة لتفتيش مناطق وادي حوران والمدهم، حيث تم الاشتباك مع عناصر فلول “داعش” الإرهابي في صحراء وادي المدهم الذي كانوا يستقلون عجلة نوع (بيك اب)"، مشيرة إلى أن "الاشتباك اسفر عن مقتل ثلاثة إرهابيين كانوا يستقلون العجلة واعطابها بالكامل".