استنفار امني لتأمين زيارة ذكرى استشهاد الامام الصادق (ع)

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " فوج طوارىء بغداد الاول التابع الى قيادة شرطة بغداد كافة ضباطه ومنتسبيه وكل طاقاته استنفر لتأمين الحماية اللازمة للزائرين الكرام المتوجهين صوب مدينة الكاظمية المقدسة والقاصدين زيارة مرقد الامام الكاظم ع بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام جعفر الصادق (ع)".واضافت انه "تم نشر عدد كبير من فلاتر التفتيش وتعزيز الفلاتر النسوية بالعدد الكافي من المفتشات كما تم توزيع البوسترات التوعوية والارشادات على الزائرين الكرام".