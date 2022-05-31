في كركوك.. كشف حقيقة "احتكاك" بين الجيش والبيشمركة

نفى مصدر أمني، الثلاثاء، حدوث "احتكاك" بين الجيش والبيشمركة في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك معلومات غير دقيقة عن احتكاك بين قوات الجيش والبيشمركة في كركوك".

وأضاف أن "حقيقة الامر ان عجلة بداخلها ٣ اشخاص قالوا انهم بيشمركة وعند طلب هوياتهم رفضوا ابرازها، فطلب جندي من الجيش منهم التوقف لغرض الاتصال بمراجعه، فقام احد الاشخاص داخل العجلة برمي ١٠ اطلاقات بالمسدس باتجاهات مختلفة ومنها السيطرة".

ولفت المصدر الى أن "السيطرة قامت بالرد على مصادر النيران ما اسفر عن جرح احد الافراد داخل العجلة"، مشيراً الى أن "قوات الجيش والبيشمركة يقومون حالياً بالتدقيق ويعملون بصورة مشتركة".