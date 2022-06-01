القبض على عصابة مختصة بتفجير السيارات في نينوى

السومرية نيوز – نينوى

تمكنت خلية الصقور الاستخبارية في وكالة الاستخبارات الاتحادية، اليوم الاربعاء، من القبض على مفرزة مختصة بعمليات التفخيخ والتفجير في محافظة نينوى.



وقال مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد متابعات تقنية من خلية الصقور الاستخبارية في وكالة الاستخبارات الاتحادية وبناءاً على اوامر قضائية تم القبض على مفرزة مختصة بعمليات التفخيخ والتفجير في محافظة نينوى".

واضاف البيان، ان "المفرزة مشكلة من اربعة اشقاء يحملون هويات مزورة وكانوا يخططون لعمليات تفجير في محافظة نينوى".