اعترافات مفرزة إرهابية تمكن الاستخبارات من التوصل لـ"معلومات غاية الأهمية"

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "تتوالى العمليات النوعية التي اسرت الصديق وابغضت العدو، خاصة بعد الضربات الموجعة التي جاءت بيد رجال العراق الأبطال في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، والتي تمكنت فيها من القاء القبض على مفرزة إرهابية مكونة من ٤ متهمين خطرين من عصابات داعش وهي المسؤولة عن نقل الارهابيين والخلايا النائمة في محافظة نينوى".وبينت، أن "وكالة الاستخبارات دونت الاعترافات الأولية لهذه العصابة الإرهابية المجرمة، والتي أفادت بوجود مواد مخبأة تحت الأرض معدة للتفجير لاستخدامها ضد القوات الأمنية، اذ باشر فريق عمل مشترك مختص وبدلالة هؤلاء المجرمين، تم ضبط عبوات لاصقه وكمية من مادة TNT وصاروخ نوع نمساوي و٦ اجهزة موبايل تفجير وبطاريات تفجير ومفاتيح تستخدم للتفجير و٢٠ صاعق و٢٥ قداحة كهربائية، فضلا عن شرائح سيم كارت تحتوي على رؤوس تحريضية لقتل ونحر القوات الأمنية وشروحات عن كيفية صناعة وتركيب وخلط المواد المتفجرة ودروس عن استخدام الهاون وصواريخ الكاتيوشا والأسلحة الثقيلة والمتوسطة".ولفتت الوكالة إلى أن "التحقيقات ما زالت مستمرة مع هذه المفرزة الإرهابية".