ضبط وكر لتهريب النفط ومشتقاته في البصرة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "حسب توجيهات المدير العام اللواء غانم الحسيني بمتابعة وملاحقة عصابات تهريب النفط ومشتقاته والمخالفين، بواجب واجب مشترك بين قسم السيطرات ومركز شرطة نفط البصرة والفوج الخامس بالاشتراك مع الاستخبارات، وخلال الممارسة الأمنية في تفتيش قاطع قضاء أبي الخصيب في محافظة البصرة، تمكنت القوة من العثور على خزان "سايلو" محمل بمنتوج نفطي، كذلك تم العثور داخل ساحة متروكة على عربة صهريج وخزانات بلاستيكية محملة بمنتوج نفطي".وأشارت إلى "ضبط الموجودات وحجزها داخل مركز شرطة نفط البصرة وفتح تحقيق مفصل للوصول إلى المتورطين من أصاحبها".