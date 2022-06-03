في 3 محافظات.. مقتل 13 إرهابياً وضبط عبوات وأسلحة

وقال رسول في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المُسلحة، شرع أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب ، منذ يوم الثامن والعشرين من شهر آيار، ولغاية الثالث من شهر حزيران الجاري، بسلسلة واجبات نوعية حساسة شملت مُحافظات كركوك، نينوى، ديالى، أسفرت عن مقتل (١٣) إرهابياً من عصابات داعـش داخل وكر ، حيث طُمرت جُثثهم تحت الصخور الكبيرة بعملية نوعية نفذها أبطال الجهاز بإسناد من القوة الجوية العراقية البطلة في سلسلة جبال قرة جوغ بقضاء مخمور بدلالة أحد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل إستخبارات الجهاز اليقِظة".وأشار إلى العثور على "عدد من المخابئ والجحور تحتوي على أسلحة وعبوات ناسفة وأجهزة اتصال تابعة للعصابات الإرهابيـة الجبانة في كل من جبال حمرين بمُحافظة ديالى وفي قرية العواشرة بوادي زغيتون بمُحافظة كركوك".